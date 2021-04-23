Рубль укрепился к доллару и евро на повышении ЦБ ключевой ставки до 5%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль несколько укрепился к доллару и евро на Московской бирже на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5%, так как такое решение было не в полной мере учтено рынком.

Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, ожидали повышения ключевой ставки ЦБ; при этом мнения разделились практически поровну: одна половина ожидала повышения на 25 б.п., другая - сразу на 50 б.п.

К 13:35 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 74,8975 руб., что на 8,25 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 90,2525 руб. (-11 копеек к уровню до объявления решения Банка России).

"Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.