Арбитражный суд Москвы признал банкротом страховщика "Спасские ворота"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным АО "Страховая группа "Спасские ворота-М", которое работало в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из информации аналитической системы "СПАРК".

Лицензия компании на осуществление обязательного медицинского страхования была отозвана ЦБ РФ приказом от 10 декабря 2020 года. У компании насчитывалось около 3 млн клиентов, застрахованных по ОМС, более 1,7 млн из них - в Москве.

Полисы ОМС СК "Спасские ворота-М" являются действующими, медицинские организации не имеют оснований в отказе от медицинской помощи застрахованным лицам.

Согласно решению территориальных фондов ОМС, застрахованные в этой компании лица, имели право выбрать другую страховую медицинскую организацию.

В столице решение о переходе можно было принять самостоятельного до 1 марта этого года. По истечении этого срока, граждане, не осуществившие замену страховой компании, распределены в столице между другими страховыми компаниями, работающими в Москве. В том числе между страховыми медицинскими организациями: ООО "СМК РЕСО-Мед", ООО "МСК "Медстрах", АО "МАКС-М", ООО "Капитал МС", АО "СК "СОГАЗ-Мед", ООО "СК "Ингосстрах-М".