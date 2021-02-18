Москвичам с полисами ОМС "Спасские ворота" напомнили о переоформлении документов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Комплекс социального развития Москвы напомнил, что москвичам, застрахованным по ОМС в страховой группе "Спасские ворота-М" следует подать заявление о выборе новой страховой медицинской организации до 28 февраля 2021 года.

В декабре 2020 года ЦБ РФ отозвал лицензию на ОМС у АО "Страховая группа "Спасские ворота-М".

В письме, разосланном Комплекс социального развития города застрахованным, говорится, что подать заявление можно: письменно в офисе выбранной страховой компании лично или через своего представителя; онлайн на портале mos.ru (услуга "Оформление полиса обязательного медицинского страхования"); через личный кабинет на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования ("Заявление на полис").

Жителей, которые не успеют до 28 февраля выбрать новую страховую медицинскую организацию самостоятельно, прикрепят к другим компаниям автоматически. Затем потребуется лично обратиться в новую страховую организацию для оформления необходимых документов.

В сообщении отмечается, что несмотря на прекращение работы страховой группы "Спасские ворота-М", медицинские учреждения не могут отказать застрахованным лицам в медицинской помощи.

Ранее Московский городской фонд обязательного медстрахования сообщал, что срок выбора новой страховой продлен до 28 февраля. По состоянию 10 декабря 2020 года в страховой группе "Спасские ворота-М"в Москве были застрахованы 1 750 425 человек.