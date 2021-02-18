Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

Москвичам с полисами ОМС "Спасские ворота" напомнили о переоформлении документов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Комплекс социального развития Москвы напомнил, что москвичам, застрахованным по ОМС в страховой группе "Спасские ворота-М" следует подать заявление о выборе новой страховой медицинской организации до 28 февраля 2021 года.

В декабре 2020 года ЦБ РФ отозвал лицензию на ОМС у АО "Страховая группа "Спасские ворота-М".

В письме, разосланном Комплекс социального развития города застрахованным, говорится, что подать заявление можно: письменно в офисе выбранной страховой компании лично или через своего представителя; онлайн на портале mos.ru (услуга "Оформление полиса обязательного медицинского страхования"); через личный кабинет на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования ("Заявление на полис").

Жителей, которые не успеют до 28 февраля выбрать новую страховую медицинскую организацию самостоятельно, прикрепят к другим компаниям автоматически. Затем потребуется лично обратиться в новую страховую организацию для оформления необходимых документов.

В сообщении отмечается, что несмотря на прекращение работы страховой группы "Спасские ворота-М", медицинские учреждения не могут отказать застрахованным лицам в медицинской помощи.

Ранее Московский городской фонд обязательного медстрахования сообщал, что срок выбора новой страховой продлен до 28 февраля. По состоянию 10 декабря 2020 года в страховой группе "Спасские ворота-М"в Москве были застрахованы 1 750 425 человек.

Москва Спасские ворота

Новости

Актера Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Олега Навального и Марию Алехину

Москвичей предупредили об усилении морозов к 23 февраля

Число выявленных в Москве за сутки случаев COVID выросло в 1,5 раза

На станции метро "Дубровка" погиб упавший на рельсы пассажир

В мае в Москве заработают новые правила выдачи пропусков для грузовиков

Оба суда над Навальным в субботу пройдут в Бабушкинском суде

На серой ветке московского метро произошел второй сбой за день

МВД проводит более 100 проверок по заявлениям участников протестов в Москве

Женщина упала на рельсы на станции метро "Царицыно"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');