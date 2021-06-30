ЦБ заподозрил должностных лиц СК "Спасские ворота-М" в выводе активов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Временная администрация в СК "Спасские ворота-М", назначенная ЦБ РФ в конце прошлого года, по результатам анализа деятельности медстраховщика установила в действиях должностных лиц признаки вывода активов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Вывод активов осуществлялся "путем отчуждения земельного участка без получения денежных средств, заключения сделок по приобретению страховщиком объектов недвижимости по завышенной стоимости, реализации транспортных средств на нерыночных условиях", отмечает ЦБ. Кроме того, была выявлена недостача бланков строгой отчетности.

Банк России предполагает, что должностные лица компании осуществляли финансовые операции, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний. В связи с этим ЦБ РФ направил информацию в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС) у АО "Страховая группа "Спасские ворота-М" в связи с нарушением требований перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств.

Согласно информации на сайте страховщика (по состоянию на декабрь 2020 года), акционерами компании были ООО "Иверс Экспорт" (конечные собственники – Александр Иванов, Валерия Каневская, Дмитрий Марков, Елена Пунашева), ООО "Тагатай", ООО "Вэлтис" (Михаил Королев) и ООО "Абсида" (Ольга Кочетова).