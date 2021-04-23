Курс биткойна опустился ниже $50 тысяч

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Курс биткойна в пятницу опустился ниже психологически важной отметки в $50000 на фоне общего падения аппетита к риску в связи с появившейся информацией о планах существенного повышения налога на доход с прироста капитала для состоятельных американцев.

По данным CoinDesk на 12:45 по московскому времени, биткойн теряет около 7% и торгуется на уровне $48175.

Другие криптовалюты также дешевеют: курс эфира упал на 9%, до $2189,8, Ripple - на 16%, до $1.

Стоимость биткойна в настоящее время более чем на 25% ниже пикового уровня в $64829, зафиксированного ранее в этом месяце, и традиционно падение рынка более чем на 20% считается коррекцией. Биткойн, однако, довольно волатилен, и колебания более чем на 10% в ту или иную сторону не являются необычными. Так, в минувшие выходные курс криптовалюты откатился сразу на 15%.

Давление на рынок криптовалют, как и на фондовые рынки, оказала информация о том, что президент США Джо Байден в ближайшее время внесет предложение о повышении налога на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое - до 39,6% с нынешних 20%.

В этом случае ставка налога для людей, зарабатывающих от $1 млн, с учетом действующей надбавки к налогу на доход от инвестиций в 3,8 процентного пункта, достигнет 43,4%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Очевидно, что биткойн более чувствителен к изменениям налога на доход капитала, чем большинство других классов активов. По моему мнению, угроза регулирования, как прямого, так и за счет изменений в налогообложении, всегда была ахиллесовой пятой криптовалют", - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Согласно прогнозу эксперта, уже в эти выходные или на следующей неделе курс биткойна может опуститься до $42000.