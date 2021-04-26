Курс биткойна подскочил на 11% - выше $53 тысяч

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Курс биткойна в понедельник подскочил на 11% и превысил отметку в $53 тыс.

На прошлой неделе криптовалюта потеряла 17% стоимости, при этом в пятницу, 23 апреля, цена опустилась ниже психологически важной отметки $50 тыс. - до минимума за семь недель, отмечает Trading Economics. Это было обусловлено общим падением аппетита к риску в связи с появившейся информацией о планах существенного повышения налога на доход с прироста капитала для состоятельных американцев.

Однако в понедельник инвесторы воспользовались недавним падением курса как возможностью для покупки.

Курс биткойна к 13:21 по Москве вырос на 11,2% - до $53 445, по данным CoinDesk.

Другие популярные криптовалюты также активно дорожают. Курс эфира (Ethereum) подскочил на 12,6%, лайткойн (Litecoin) - на 12%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 11,9%, по данным биржи Kraken.