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Банк России сохранил прогноз роста ВВП России на 3-4% в 2021 году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 3-4%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Это означает, что российская экономика вернется к своему докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. В 2022-2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5-3,5 и 2,0-3,0% соответственно", - отметили в ЦБ РФ.

По мнению Банка России, восстановление экономической активности приобретает все более устойчивый характер. По итогам 1-го квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии, а также активно восстанавливается сектор услуг населению, указывает регулятор.

ЦБ РФ указывает, что этому способствует снятие ограничительных мер и проведение вакцинации. Более половины предприятий, опрошенных службой мониторинга ЦБ, сообщают о том, что спрос на их продукцию вернулся или превысил уровни до начала пандемии. При этом одолжается рост инвестиционного спроса и снижение безработицы, однако в отдельных отраслях возможности наращивания выпуска отстают от расширяющегося спроса, в том числе в связи с нехваткой рабочей силы, уточнил регулятор.

Поддержку восстановлению экономики также оказывает внешний спрос, который продолжает расти, несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемическую обстановку в мире, отмечает ЦБ.

"Влияние на внутренний спрос также окажет процесс нормализации бюджетной политики с учетом объявленных дополнительных социальных и инфраструктурных мер. Динамика внешнего спроса будет в большей степени зависеть от мер бюджетной поддержки в отдельных развитых странах, а также темпов вакцинации в мире", - говорится в сообщении Банка России.

ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.

"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявили в ЦБ.

ЦБ РФ

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