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Книга заявок в рамках IPO Segezha покрыта с учетом опциона на переподписку

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Книга заявок в рамках IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group подписана на весь планируемый объем с учетом опциона на переподписку, предоставляемого основным акционером - АФК "Система", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Индикативный спрос на данный момент превышает объем предложения, отметил он. Предварительный ценовой диапазон, анонсированный 21 апреля, пока не уточнялся - он составляет 7,75-10,25 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 122,5-152,4 млрд рублей.

Итоговые параметры размещения, как ожидается, будут объявлены в день начала торгов на "Московской бирже" 28 апреля.

Сейчас уставный капитал Segezha Group состоит из 11,94 млрд акций. Компания примерно на 96,9% принадлежит АФК "Система", еще около 2,9% - у CEO Segezha Group Михаила Шамолина, 0,2% - у управляющего партнера АФК Али Узденова. В ходе IPO компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных, и привлечь не менее 30 млрд рублей. Разместив 32,4% новых акций (3 868 560 000 штук) по верхней границе ценового коридора, компания выручит 39,7 млрд рублей.

Опцион на переподписку составит до 15% от общего количества предлагаемых акций. Если он будет реализован на 100% (580 млн 284 тыс. акций) по нижней границе ценового диапазона - его объем составит 4,5 млрд рублей, по верхней - 5,9 млрд рублей. После IPO АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал".

АФК "Система" и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.

Segezha Group АФК Система Михаил Шамолин Али Узденов

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