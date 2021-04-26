"ВТБ Капитал" добавил Evraz в состав стратегических портфелей акций РФ на покупку

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" включил Evraz в свои стратегические портфели акций РФ на покупку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Так, бумаги компании были добавлены в "Портфель наиболее привлекательных акций" и "Портфель торговых идей на покупку".

Текущая стоимость акций Evraz составляет порядка 6,47 фунта стерлингов за штуку.

В "Портфель торговых идей на покупку" от "ВТБ Капитала" сейчас входят глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group, американские депозитарные расписки (ADR) "Мобильных телесистем" (МТС), акции Polymetal, акции "Газпрома", акции "Интер РАО", акции "Норильского никеля", американские депозитарные акции (ADS) Ozon, акции "Яндекса" и Evraz.

"Портфель наиболее привлекательных акций" на данный момент состоит из GDR Mail.ru Group, акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), акций Polymetal, "Интер РАО" и Evraz.