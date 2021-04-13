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Организатор IPO Segezha Group оценил компанию в 130-160 млрд рублей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал", один из организаторов IPO Segezha Group, оценил справедливую стоимость лесопромышленного актива АФК "Система" в коридоре от 130 млрд до 160 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с оценкой.

О намерении провести IPO на "Московской бирже" Segezha объявила в понедельник. Сделка предполагает предложение акций нового выпуска на сумму не менее 30 млрд рублей, деньги планируется направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки. "Система" после IPO останется мажоритарным акционером группы.

Холдинг Владимира Евтушенкова предоставит опцион на доразмещение в стандартном размере - до 15% от базового объема сделки. Помимо "ВТБ Капитала", в число организаторов вошли J.P. Morgan, UBS, Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал".

Нижняя граница диапазона оценки "ВТБ Капитала" близка к оценке Ernst&Young, которая делалась для целей выкупа у акционеров, не согласных с внутригрупповой сделкой. Согласно отчету об оценке EY от 4 марта, она была определена в размере 10,38 рубля за акцию, что соответствует 124 млрд рублей за компанию, если не применять поправочные коэффициенты.

Выручка Segezha по итогам 2020 года составила 69 млрд рублей, OIBDA - 17,5 млрд руб. Рентабельность по OIBDA в 2020 году составила 25,3 млрд руб.

Segezha Group на 98,3% принадлежит АФК "Система", 1,45% компании владеет ее руководитель Михаил Шамолин, 0,22% - у управляющего партнера корпорации Али Узденова.

Segezha Group ВТБ Капитал АФК Система Московская биржа Газпромбанк Ренессанс Капитал

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