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ВЭБ к 1 июня представит набсовету запрос по бюджету с учетом реформы институтов развития

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ к 1 июня представит наблюдательному совету запрос по бюджету с учетом реформы институтов развития, часть которых переходит под управление госкорпорации, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

"Новый запрос по бюджету мы представим наблюдательному совету к 1 июня, поскольку мы сейчас получили данные по аудиту, мы видим, где у нас есть сложности, в каких организациях", - сказал Шувалов, выступая в пятницу в Совете Федерации.

"По большей части организаций никаких сложностей нет, мы переживем, наверное, такую же аттестацию, которую провели в ВЭБе по персоналу, и проведем корректировку, где в сторону повышения, где в сторону понижения, зарплат, с тем, чтобы это была единая формула управления. И нам нужно будет решить вопрос по капиталу "Роснано", это вопрос, который нам достался по наследству, мы сейчас ведем переговоры с Минфином, по сути, это самая затратная статья", - пояснил глава госкорпорации.

В рамках реформы институтов развития, объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце прошлого года, на базе ВЭБа будет сформирован крупный инвестиционный блок с передачей под его управление Корпорации МСП, РЭЦ, ЭКСАРа, "Роснано", фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности. Кроме того, ГТЛК и "ВЭБ-лизинг" будут преобразованы в единую лизинговую компанию. Также будет создан универсальный банк на основе МСП банка и банка ДОМ.РФ.

Согласно "дорожной карте" реформы, ВЭБ должен к 1 июля представить обновленную стратегию группы.

ВЭБ Игорь Шувалов

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