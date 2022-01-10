Объединение ГТЛК и "ВЭБ-лизинга" исключено из плана реформы институтов развития

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Объединение "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) и "ВЭБ-лизинга" исключено из "дорожной карты" реформы институтов развития, следует из распоряжения правительства от 27 декабря. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.

План мероприятий по объединению ГТЛК и "ВЭБ-лизинга" в рамках реформы правительство утвердило 31 декабря 2020 года. Планировалось, что к концу 2021 года "ВЭБ-лизинг" будет ликвидирован, а ряд его активов получит ГТЛК. Заключить соглашение о передаче активов стороны должны были в конце июня 2021 года, однако этого так и не произошло.

В октябре в проспекте к выпуску евробондов ГТЛК сообщила, что, несмотря на то, что дедлайн уже прошел, конкретного списка активов, которые должны быть переданы в рамках реформы, нет, так же как и деталей самой процедуры передачи. Поскольку никаких обновлений "дорожной карты" реформы в части объединения активов ГТЛК и "ВЭБ-лизинга" не публиковалось, на данный момент остается неясным - на каких условиях и будет ли вообще она реализована, говорилось в документе.

В ноябре глава ГТЛК Евгений Дитрих сообщил журналистам, что решение исключить пункт об объединении ГТЛК и "ВЭБ-лизинга" из плана реформы было принято по итогам совещания у вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.