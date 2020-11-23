ГТЛК и "ВЭБ-лизинг" будут объединены

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В рамках реформы институтов развития объединятся ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и АО "ВЭБ-Лизинг", объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об объединении институтов развития со схожим функционалом.

ПАО "ГТЛК" на 100% принадлежит Минтрансу. Компанию недавно возглавил бывший министр транспорта Евгений Дитрих.

АО "ВЭБ-лизинг" создано в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу ВЭБ.РФ. Компания занимается лизингом общественного транспорта и авиационной техники, дорожной техники и подвижного состава, недвижимости.

Правительство также планирует создать универсальный банк на основе МСП Банка и банка "ДОМ.РФ". На базе ВЭБ РФ будет создан крупный инвестиционный блок, а под его упрваление перейдут корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано", фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Функции еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами институты будут ликвидированы.

Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. К Российскому научному фонду будет присоединён Российский фонд фундаментальных исследований. Российская венчурная компания передается под управление РФПИ.

"Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор, "Росагролизинг", Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор", "ДОМ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа будут сохранены. АО "Курорты Северного Кавказа" станет Корпорацией по туризму.