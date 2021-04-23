"Сухой" лишится статуса публичной компании

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Компания "Сухой" на внеочередном собрании 28 мая планируют утвердить изменения в уставе, которые позволят отказаться от статуса публичной компании.

"О внесении в устав ПАО "Компания "Сухой" изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах", - говорится в сообщении на ленте раскрытия "Сухого".

Сейчас "Сухой" раскрывает корпоративную информацию, но часто в ограниченном виде. Компания ссылается на постановление правительства от 4 апреля 2019 года №400: документ устанавливает перечень информации, которую можно не раскрывать в случае попадания компании в санкционные списки.

Компания "Сухой" входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех". Серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник". Филиалы компании находятся в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.

В марте "Ростех" объявил о начале крупной реформы ОАК, в результате которой будет создан корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ".