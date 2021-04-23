Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

"Сухой" лишится статуса публичной компании

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Компания "Сухой" на внеочередном собрании 28 мая планируют утвердить изменения в уставе, которые позволят отказаться от статуса публичной компании.

"О внесении в устав ПАО "Компания "Сухой" изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах", - говорится в сообщении на ленте раскрытия "Сухого".

Сейчас "Сухой" раскрывает корпоративную информацию, но часто в ограниченном виде. Компания ссылается на постановление правительства от 4 апреля 2019 года №400: документ устанавливает перечень информации, которую можно не раскрывать в случае попадания компании в санкционные списки.

Компания "Сухой" входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех". Серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник". Филиалы компании находятся в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.

В марте "Ростех" объявил о начале крупной реформы ОАК, в результате которой будет создан корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ".

Сухой

Новости по теме

Новости

В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

В Х5 сменится финансовый директор

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала не отменять выплату $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Курс биткойна опустился ниже $50 тысяч

Доллар впервые с 23 марта опустился ниже 75 рублей

ЦБ РФ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

Эксперты долгового рынка ждут повышения ключевой ставки ЦБ на 25-50 базисных пунктов

Эксперты долгового рынка ждут повышения ключевой ставки ЦБ на 25-50 базисных пунктов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');