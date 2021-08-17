Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Производитель истребителей "Сухой" перестал быть публичной компанией

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Сухой", разработчик и производитель истребителей марки "Су", отказался от статуса публичной компании, сообщила через пресс-службу заместитель управляющего директора компании по правовым и имущественным вопросам Яна Крючкова.

Это и другие решения акционеры компании приняли 28 мая на внеочередном собрании.

Речь идет о прекращении публичного статуса, утверждении новой редакции устава и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении компании "Сухой" от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, предусмотренной законодательством.

По словам Крючковой, 23 июля ЦБ удовлетворил это заявление, затем были внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц - процесс завершился 9 августа 2021 года.

В компании подчеркнули, что прекращение публичного статуса не является реорганизацией.

До этого момента "Сухой" раскрывал корпоративную информацию, но часто в ограниченном виде. Компания ссылалась на постановление правительства от 4 апреля 2019 года №400: документ устанавливает перечень информации, которую можно не раскрывать в случае попадания компании в санкционные списки.

Компания "Сухой" входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех". Серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник". Филиалы компании находятся в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.

В марте "Ростех" объявил о начале крупной реформы ОАК, в результате которой будет создан корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ". В апреле было объявлено, что "Сухой" лишится публичного статуса.

Сухой Яна Крючкова Банк России ОАК РостеХ

Новости по теме

Новости

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Замеры не выявили повышенной концентрации соединений серы в Екатеринбурге

Что случилось этой ночью: вторник, 17 августа

На Камчатке подняли из озера тело шестого погибшего при крушении Ми-8

Пандемия коронавируса

"Вектор" сообщил о регистрации "ЭпиВакКороны-Н" в течение августа

"Вектор" сообщил о регистрации "ЭпиВакКороны-Н" в течение августа

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Что произошло за день: понедельник, 16 августа

Афганистан во власти талибов

Российские авиакомпании начали облетать Афганистан

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');