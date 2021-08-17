Производитель истребителей "Сухой" перестал быть публичной компанией

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Сухой", разработчик и производитель истребителей марки "Су", отказался от статуса публичной компании, сообщила через пресс-службу заместитель управляющего директора компании по правовым и имущественным вопросам Яна Крючкова.

Это и другие решения акционеры компании приняли 28 мая на внеочередном собрании.

Речь идет о прекращении публичного статуса, утверждении новой редакции устава и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении компании "Сухой" от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, предусмотренной законодательством.

По словам Крючковой, 23 июля ЦБ удовлетворил это заявление, затем были внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц - процесс завершился 9 августа 2021 года.

В компании подчеркнули, что прекращение публичного статуса не является реорганизацией.

До этого момента "Сухой" раскрывал корпоративную информацию, но часто в ограниченном виде. Компания ссылалась на постановление правительства от 4 апреля 2019 года №400: документ устанавливает перечень информации, которую можно не раскрывать в случае попадания компании в санкционные списки.

Компания "Сухой" входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех". Серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник". Филиалы компании находятся в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.

В марте "Ростех" объявил о начале крупной реформы ОАК, в результате которой будет создан корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ". В апреле было объявлено, что "Сухой" лишится публичного статуса.