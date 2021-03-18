"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Ростех" сообщил, что создает единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК, который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро - "МиГ", "Сухой", "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".

"Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК. (...) С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить Совет директоров ОАК", - заявил через пресс-службу госкорпорации гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Илюшин" и корпорации "Иркут".

"Оценки, что "Сухой" и "МиГ" прекратят существование, слишком радикальные. Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", - заявил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

Чтобы лично контролировать реформу, Чемезов решил возглавить совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации, до него этот пост занимал бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. Центр расположится в Москве, где сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. Перемещение авиационных КБ в другие регионы не планируется.

Реформу проведут поэтапно, в течение нескольких лет. При этом еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками.

"Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд рублей", - сказал через пресс-службу гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее о грядущем объединении конструкторских бюро сообщил РБК.