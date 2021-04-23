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Новак сказал, кто заплатит за газификацию внутри поселков

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительного финансирования на реализацию "социальной газификации" не требуется, она будет профинансирована операторами газоснабжения, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Послание президента

"Источником для газификации являются средства операторов, которые являются газоснабжающими организациями, газораспределительным организациями. Дополнительных средств никто не будет просить. Это собственные средства ГРО и "Газпрома" и тех компаний, которые тоже занимаются этим. Более интенсивно будет газифицироваться - за счет собственных средств. Не только ГРО, "Газпром межрегионгаз", "Мособлгаз", "Мосгаз"", - сказал он.

21 апреля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в населенных пунктах, к которым газ подведен, жители не должны сами платить за то, чтобы трубу провели в их дома, поскольку у муниципалитетов часто нет денег на разведение газопровода по домохозяйствам. Он поручил правительству решить этот вопрос с "Газпромом" и другими компаниями, которые работают в этой сфере.

Год назад Путин поручил "Газпрому" обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году" без привлечения средств граждан. Целевым уровнем полной технически возможной газификации сетевым газом является уровень в 83% (по итогам 2019 года уровень газификации в стране был 70,1%).

Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов только на ближайшую пятилетку, 2021-2025 годы, составляют 526,1 млрд рублей. Эти инвестиции направляются на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов. Внутрипоселковая газораспределительная сеть строится за счет средств администраций регионов и средств потребителей газа. Строительство газопроводов-вводов от внутрипоселковых распределительных сетей до границ земельных участков потребителей газа - так называемой "последней мили" - осуществляется в рамках технологического присоединения за счет средств потребителей газа. По оценкам "Газпрома", в ближайшие пять лет на строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов "последней мили" требуется около 350 млрд рублей.

Газпром Александр Новак Владимир Путин

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