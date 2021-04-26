Чиновники за лето определят источники финансирования газификации регионов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Концепция газификации России находится в правительстве в согласованном виде, за лето чиновники должны определить источники и размеры финансирования программ газификации, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин в совете по вопросам газификации регионов при при Совете федерации.

Он отметил, что правительство держит связь с регионами и рассчитывает, что они поддержат новую концепцию: единый оператор газификации обеспечивает доводку газа до непосредственного участка потенциального потребителя.

"Думаю, что эта концепция позволит существенную часть проблем, которые возникают на рабочем уровне, нивелировать", - сказал он.

Сорокин напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что потребитель не должен платить за подводку газа к его дому от общей трубы населенного пункта. Он поручил правительству вместе с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. По словм Сорокина, сейчас все согласования по концепции пройдены.

Замминистра подтвердил, что до конца первого полугодия концепция будет подписана. "Всем регионам предстоит совместно с "Газпромом" большую работу провести в плане приведения в соответствие программ по 903-му постановлению с новым подходом - возможно, где-то какие-то объекты изменятся с учетом нововведений, но в целом мы рассчитываем, что будет осуществлен переход на одну программу газификации, и по ней будет осуществляться работа", - отметил замминистра энергетики.

"Дорожная карта претерпела значительные изменения с точки зрения концептуального подхода, поэтому здесь нужно будет финализировать - как "Газпром" будет взаимодействовать с независимыми организациями, и как независимые поставщики газа будут участвовать (в газификации - ИФ). В целом основная часть и посыл в новой дорожной карте - единый оператор газификации, который будет осуществлять все этапы, которые раньше выполнялись "Газпромом", региональными ГРО, все должно быть на базе единого оператора газификации", - подчеркнул Сорокин.

"Но есть нюансы. Один из механизмов, на который мы рассчитываем, но полностью не используется, это инвестнадбавка, которая может составлять до 35% к тарифу ГРО, и которую не все регионы используют. По нашим расчетам, те регионы, где присутствуют независимые и газораспределительные организации, или где они являются доминирующими, инвестнадбавка обеспечивает существенную часть потребностей по газификации. Но при разработке регламента будем это доуточнять, потому что по мере того, как регионы будут менять свои программы, могут измениться потребности в средствах. Поэтому мы должны окончательно сформировать общую позицию к концу лента, к началу сентября", - резюмировал Сорокин.

Замруководителя ФАС Виталий Королев отметил, что "уклон делается на единого оператора газоснабжения в лице "Газпрома", а там, где субъектом является газоснабжающая организация, не входящая в "Газпром", надо будет зафиксировать отношения с единым оператором". "Но в целом за всю газификацию должен отвечать на наш взгляд "Газпром", чтобы был единый центр ответственности", - подчеркнул замглавы ФАС.

Он отметил также, что нужно проработать вопрос участия независимых производителей газа в газификации, в частности, в Мурманской области. "Самый главный вопрос, который возникает - какова будет стоимость газа, который придет к потребителю, и будет ли он его потреблять по этой стоимости. Второй вопрос - помимо стоимости - будут ли эти затраты окупаемы для лица, которое туда идет и будет строить достаточно длинный газопровод", - сказал Королев.

"Далеко не всегда ответ положительный. Спецнадбавки недостаточно, чтобы газ был адекватной стоимости для потребителей, и когда он начинает превышать текущие цены "Газпрома", потребитель начинает резко сокращать потребление. Надо найти места, где реализация таких проектов может быть актуальна", - резюмировал он.

23 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что газификацию "последней мили" оплатят газоснабжающие и газораспределительные организации и дополнительных денег на нее "никто не будет просить".