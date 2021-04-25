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Новак уверен, что "Северный поток 2" будет достроен

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, уверен российский вице-премьер Александр Новак.

"Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена", - заявил он в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Ранее он сообщал со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG, что трубопровод будет достроен в 2021 году.Новак однако отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.

1 апреля проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки. По данным на 31 марта, было уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На укладке "Северного потока 2" с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик "Фортуна", готовится начать строительство второе судно - "Академик Черский". На 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода.

Северный поток 2 Александр Новак Nord Stream 2

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