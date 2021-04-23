"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Так он ответил на вопрос о том, может ли "Северный поток 2" быть достроен летом.

Новак однако отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.

1 апреля проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки. По данным на 31 марта, было уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.