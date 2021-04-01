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"Северный поток 2" построен на 95%

"Северный поток 2" построен на 95%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" построен на 95% - по двум ниткам уложено 2339 км из 2460 км.

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода".

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

На укладке "Северного потока 2" с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик "Фортуна". В настоящее время к стройке присоединяется другой трубоукладчик - "Академик Черский".

Работа над "Северным потоком 2" возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.

Nord Stream 2 AG Северный поток 2

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