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Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

Цены на нефть растут благодаря повышению прогноза спроса техкомитетом ОПЕК+

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне улучшения прогноза спроса на текущий год техническим комитетом ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты техкомитета в понедельник повысили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся в марте 5,6 млн б/с, сообщили делегаты встречи. При этом, они считают, что избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил об улучшении перспектив нефтяного рынка, отметив "положительные сигналы в отношении мировой экономики". Однако, он подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

Техкомитет ОПЕК+ также предупредил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии, может ограничить повышение спроса на нефть.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве во вторник составляет $66,01 за баррель, что на $0,36 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,46 (0,7%) – до $65,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,26 за баррель, что на $0,35 (0,57%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $0,23 (0,4%) - до $61,91 за баррель.

"Странам ОПЕК+, которые проведут очередную встречу на этой неделе, необходимо принять во внимание, как перспективы роста в Китае, США и Европе, так и негативные сигналы из Индии и ряда других регионов, - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес. - Маловероятно, что страны ОПЕК+, выступающие за наращивание добычи, в этих условиях смогут найти убедительные доводы, которые поддержат их позицию".

нефть Brent ОПЕК+

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