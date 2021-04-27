Встречу всех министров ОПЕК+ перенесли с 28 на 27 апреля

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 27 апреля, а не 28 апреля, как планировалось ранее, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Встреча переносится по просьбе Саудовской Аравии, уточнил другой источник.

Ранее стало известно, что с 28 на 27 апреля переносится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Как сообщал ранее "Интерфаксу" другой источник, накануне состоялось заседание технического комитета, где в качестве прогноза развития ситуации был рассмотрен апрельский отчет аналитиков ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 6 млн б/с и более пессимистичный вариант - рост спроса на 4,6-5 млн б/с.

По его словам, это стандартная ситуация, никаких изменений уже принятых решений не обсуждалось.

На заседании 1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабит свои добровольные сокращения: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - на 350 тыс. б/с, в июле - на 400 тыс. б/с. В результате все страны ОПЕК+ выйдут на уровни добычи, на которые планировали выйти с начала 2021 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что на встрече министров ОПЕК+ 28 апреля может быть принято любое решение - как "вверх", так и "вниз" - в зависимости от ситуации на рынке.