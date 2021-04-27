Volvo Cars сэкономит 1 млрд крон в год за счет принципа замкнутого цикла

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars сообщил, что планирует к 2025 году достигнуть ежегодной экономии в 1 млрд шведских крон ($119 млн) и сокращения выбросов углекислого газа на 2,5 млн тонн за счет использования принципов замкнутого цикла.

Компания создаст замкнутые технологические цепочки для материалов, при производстве которых образуется много выбросов (например, для стальной и алюминиевой продукции), а также для переработки, ремонта, повторного использования и восстановления автокомпонентов.

"У Volvo Cars один из самых амбициозных климатических планов в автомобильной промышленности. Если мы хотим достичь наших целей, нам необходимо перейти на экономику замкнутого цикла", - заявил через пресс-службу руководитель отдела устойчивого развития компании Андерс Керрберг.

Для того, чтобы в рамках долгосрочной цели достичь к 2040 году полностью замкнутого цикла, каждая деталь в автомобилях Volvo должна быть спроектирована, разработана и изготовлена компанией или ее поставщиками в расчете на повторное использование. Компания хочет оптимизировать использование материалов, компонентов и самих автомобилей, чтобы избавиться от получения отходов в процессе. Это приведет к снижению издержек, а также значительно снизит воздействие на окружающую среду.

В прошлом году компания переработала 95% производственных отходов, в том числе 176 тысяч тонн стали.

Также Volvo Cars сотрудничает с BatteryLoop, которая повторно использует аккумуляторы от электромобилей компании как систему для хранения энергии солнечных батарей. С апреля эта система обеспечивает питание зарядных станций для электромобилей и электровелосипедов в одном из бизнес-центров возле Гетеборга.

Финский энергоконцерн Fortum совместно со шведской Comsys AB участвуют в пилотном проекте, целью которого является повышение универсальности оборудования на одной из гидроэлектростанций Fortum в Швеции. При этом обеспечивается вторая жизнь аккумуляторов электромобилей. Аккумуляторные блоки от гибридных автомобилей Volvo, подключаемые к электросети, будут служить в качестве стационарного накопителя энергии, помогая обеспечивать так называемую быструю балансировку энергосистемы.

Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает около 40 тысяч сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo Cars в 2010 году.

Глобальные продажи шведской компании в 2020 году составили 661 713 автомобилей, снизившись на 6,2%.