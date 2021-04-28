Индексы РТС и Мосбиржи выросли в пределах 0,2% на старте торгов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В начале торгов среды российский рынок акций вслед за мировыми фондовыми площадками в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политик и на фоне роста котировок нефти. Акции "Татнефти" подешевели на новостях о дивидендах, не оправдавших ожидания.

К 10:01 индекс МосБиржи рос на 0,2% до 3609,25 пункта, индекс РТС рос на 0,1%, до 1517,56. Цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 3 копейки, до 74,92 рубля.

Подорожали акции "РусГидро" (+1%), "Норникеля" (+0,8%), расписки Ozon (+0,8%), бумаги "Московской Биржи" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Магнита" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,4%, до 559,8 рублей), Polymetal (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Совет директоров "Татнефти" 28 апреля рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. По итогам 6 месяцев акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля на акцию - таким образом, финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию. Закрытие реестра предложено назначить на 9 июля.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group провел IPO по цене 8 рублей за акцию, размещено 31,4% бумаг (3,75 млрд штук). После IPO доля акций Segezha в свободном обращении составит 23,9% (без учета опциона на доразмещение). АФК "Система" останется основным акционером холдинга с долей в 73,7% (без учета опциона).

В среду стартовали торги акциями Segezha на "Мосбирже", текущая цена составляет 8,05 рубля (+0,6% к цене IPO).

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным: азиатские индексы проявляют неуверенность, динамика сырьевых контрактов смешанная, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,64%. Среда будет наполнена корпоративными событиями (отчеты "Яндекса", "НОВАТЭКа", "Юнипро", "Русгидро"). Главным событием дня на внешних рынках будет итог заседания ФРС и заявления, которые сделает председатель Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции.

Индексы в США во вторник изменились на 0,01-0,4% в ожидании новой порции финансовых отчетов компаний и итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы.

Текущая неделя является одной из самых богатых на отчетности. После закрытия рынка во вторник финпоказатели за прошлый квартал представили такие технологические гиганты, как Microsoft и Alphabet, холдинговая компания Google. Из порядка 30% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые опубликовали отчетность на данный момент, результаты примерно 88% превзошли ожидания аналитиков. Но лишь у 58% отчитавшихся компаний акции выросли после выхода квартальных результатов, по данным FactSet.

В среду в Азии преобладает умеренная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%) в ожидании итогов заседания ФРС.

Розничные продажи в Японии в марте выросли на 5,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. По сравнению с февралем они повысились на 1,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения соответственно на 4,7% и 0,9%, сообщает Trading Economics.

Американский ЦБ, вероятно, подтвердит по итогам заседания 27-28 апреля, что намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

При этом эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Нефть утром в среду также дорожает после того, как страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле; цена Brent находится на $0,9 выше уровня закрытия дневных торгов на российском рынке акций во вторник.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $66,7 за баррель (+1,2% во вторник), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4%, до $63,19 за баррель (+1,7% накануне).

В следующий раз встреча ОПЕК+ состоится 1 июня, альянс рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.

Трейдеры в среду ожидают публикацию данных о запасах энергоносителей в США.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных запасов в стране на 200 тысяч баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - сократились на 1,2 млн баррелей.