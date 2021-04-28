Рубль меняется незначительно на старте торгов в ожидании решений ФРС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании объявления итогов двухдневного заседания ФРС США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,88-74,92 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,905 руб./$1 (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 90,4275 руб./EUR1 (-14,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 5,7 коп. к уровню закрытия 27 апреля, до 81,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,28 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,91 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 28 апреля связаны как с "вялой" динамикой мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, в ожидании объявления в среду вечером итогов двухдневного заседания Федрезерва США, так и с отсутствием новых сообщений на санкционную тематику.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $66,41 за баррель, что всего на 0,02% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $62,92 за баррель, что на 0,03% ниже закрытия рынка 27 апреля.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также не демонстрируют в среду утром ярко выраженной динамики; японский Nikkei 225 прибавляет 0,32%, в то время как китайский CSI 300 не изменился по отношению к закрытию предыдущего дня. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 плавно подрастает 28 апреля утром (+0,12%) после приблизительно такого же незначительного повышения накануне.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений во вторник в ожидании новой порции финансовых отчетов компаний и итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Накануне индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,18% и 0,87% соответственно, достигнув рекордных максимумов, тогда как Dow Jones потерял 0,18%. Внимание инвесторов в среду будет приковано к пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого они ждут сигналов о том, когда Федрезерв может начать сокращение стимулов. Ранее Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС.

Американский ЦБ, вероятно, подтвердит по итогам заседания 27-28 апреля, что намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Кроме того, внимание инвесторов может привлечь и выступление президента США Джо Байдена на заседании Конгресса в среду. "Президент принял приглашение спикера Палаты представителей выступить на совместном заседании Конгресса 28 апреля накануне 100 дней пребывания в должности", - говорится в заявлении Белого дома. Нэнси Пелоси написала Байдену: "Я пишу вам, чтобы пригласить выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением решения проблем и возможностей этого исторического момента".