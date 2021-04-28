Segezha Group в рамках IPO оценена в 125,5 млрд рублей

Размещение холдинга прошло по цене 8 рублей за акцию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group провел IPO по цене 8 рублей за акцию. Как говорится в пресс-релизе компании, в рамках IPO Segezha размещает новые акции в объеме 31,4% от ранее выпущенных - 3 750 000 000 штук.

"Исходя из цены предложения, объем привлеченных компанией средств в ходе предложения составляет 30 млрд рублей", - говорится в релизе. Капитализация Segezha составит 125,5 млрд рублей.

В результате IPO доля акций Segezha в свободном обращении составит 23,9% (без учета опциона на доразмещение). ПАО АФК "Система" останется основным акционером холдинга с долей в 73,7% (без учета опциона).

Стоимость холдинга в результате IPO оказалась ближе всего к мартовской оценке ООО "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги" в 124 млрд рублей - во столько консалтинговая компания оценивала АО "Сегежа Групп" для целей выкупа акций у не согласных с внутригрупповой сделкой акционеров (присоединение ООО "УК "Сегежа Групп").

В середине апреля источники "Интерфакса" рассказывали, что "ВТБ Капитал" (один из организаторов размещения) оценил справедливую стоимость лесопромышленного холдинга в 130-160 млрд рублей.

Изначально Segezha сообщала, что в рамках предложения разместит до 32,4% от ранее выпущенных акций (всего 11,94 млрд штук). В меморандуме к IPO речь шла о размещении до 3 870 967 742 обыкновенных акций.

Изначально ценовой диапазон был установлен в 7,75-10,25 рублей за акцию. В понедельник источники "Интерфакса" сообщали, что он был сужен до 7,75-8 рублей, а во вторник - что IPO пройдет по цене 8 рублей.

В начале недели также сообщалось, что книга заявок подписана на весь планируемый объем с учетом опциона на переподписку, предоставляемого основным акционером - АФК "Система".

ПАО АФК "Система" является акционером Segezha с долей около 96,9%, еще около 2,9% - у CEO лесопромышленного холдинга Михаила Шамолина, 0,2% - у управляющего партнера АФК Али Узденова.

АФК планирует реализовать опцион на продажу 562,5 млн акций (до 15% от объема предлагаемых в рамках IPO акций) в течение 30 дней с момента размещения. Стабилизационным менеджером по опциону выступает "Ренессанс Капитал". Если опцион будет полностью реализован, АФК заработает до 4,5 млрд рублей.

При этом по итогам IPO корпорация останется мажоритарным акционером Segezha.

Торги акциями Segezha стартуют на "Московской бирже" с 28 апреля под тикером SGZH.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал".

По итогам IPO АФК "Система" и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.