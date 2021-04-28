Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции во главе с "Татнефтью"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз, снимая локальную перекупленность, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике и выступления президента США Джо Байдена в Конгрессе. Индекс МосБиржи опустился ниже 3580 пунктов во главе с бумагами "Татнефти", разочаровавшей размером финальных дивидендов за 2020 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3578,12 пункта (-0,6%, днем индекс падал ниже 3560 пунктов), индекс РТС - 1509,06 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 7,2%.

Доллар подешевел до 74,7 рубля (-0,19 рубля) на фоне заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что третьей волны эпидемии COVID-19 в России нет, а все утверждения о наличии в РФ неофициальной статистики по коронавирусу не соответствуют действительности.

Подешевели акции "Татнефти" (-7%, до 528 рублей; -7,2% "префы"), расписки Ozon (-2,6%), бумаги "АЛРОСА" (-2,3%), АФК "Система" (-2,3%), "Норникеля" (-2,3%), расписки TCS Group (-2%), акции ВТБ (-1,9%), "Интер РАО" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,5%), Polymetal (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "Магнита" (-0,9%), Московской биржи (-0,7%), "РусГидро" (-0,5%), "МТС" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%).

Решения по дивидендам

Совет директоров "Татнефти" на заседании в среду рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании. По итогам 6 месяцев акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля на акцию - таким образом, финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию. Закрытие реестра предложено назначить на 9 июля.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить 9,54 рубля на акцию за 2020 год, говорится в сообщении компании. Компания распределит 80% FCF за второе полугодие прошлого года, общая сумма выплат - 70,3 млрд рублей, что станет рекордом выплат полугодовых дивидендов. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить 4 июля 2021 года.

Акционеры МосБиржи на собрании в среду утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,45 рубля на одну акцию, сообщила биржа. Всего на выплату дивидендов "Мосбиржи" будет направлено 21,5 млрд рублей, что составляет 85% годовой чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании за 2020 год выросла на 24,6%, составив 25,17 млрд рублей. Отсечка реестра акционеров под дивиденды установлена на 14 мая.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2021 г. снизилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,5 млрд руб., следует из отчета компании.

Подорожали акции "ММК" (+2%), "Яндекса" (+1,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%).

Согласно отчету "Яндекса", выручка в I квартале выросла на 39% (до 73,1 млрд руб.), что оказалось лучше прогноза. Кроме того, "Яндекс" повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 315-330 млрд рублей с прежнего уровня 305-320 млрд рублей, сообщила интернет-компания.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за I квартал снизилась до 12,8 млрд рублей после 14,3 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group провел IPO по цене 8 рублей за акцию, размещено 31,4% бумаг (3,75 млрд штук). После IPO доля акций Segezha в свободном обращении составит 23,9% (без учета опциона на доразмещение). АФК "Система" останется основным акционером холдинга с долей в 73,7% (без учета опциона).

В среду стартовали торги акциями Segezha на МосБирже, к закрытию основной сессии цена составила 7,968 рубля (-0,4% к цене IPO).

Оценки аналитиков

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, мировые рынки ждут новостей из США, где в среду завершится заседание ФРС и состоится выступление президента США Джо Байдена. Корпоративные прибыли превышают прогнозы, что укрепляет уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики - на этом фоне сохраняется спрос на бумаги компаний, которые выигрывают от рефляционного тренда.

Акции российских сталелитейных компаний корректируются вверх после отката накануне на новостях о расследовании ФАС возможного нарушения антимонопольного законодательства. Любые намеки со стороны Федрезерва на сворачивание количественного смягчения или замечания президента США Байдена относительно повышения налогов могут привести к росту волатильности на рынках, считает Эйксон.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на рынке акций РФ чувствует рост неуверенности покупателей: закрытие дня ниже 3600 пунктов по индексу МосБиржи усиливает сигналы на продажу - вероятно, что многие инвесторы уже готовятся к майской просадке.

Бумаги сталеваров немного оправились после падения накануне, но сектор торговался в "минусе" из-за акций просевших бумаг "Русала", "Норникеля" и золотодобывающих компаний. Нефть выросла благодаря позитивным прогнозам. Минимальный уровень дивидендов "Татнефти" установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ (в зависимости от того, какая из них больше), соответственно рекомендованный размер выплат как раз и подразумевает дивиденды по нижней границе, тогда рынок рассчитывал на более щедрые выплаты.

В бумагах "АЛРОСА" получилось схожее дивидендное разочарование - вероятно, рынок рассчитывал на выплату 100% от свободного денежного потока (FCF), поскольку соотношение чистого долга к EBITDA упало до 0,4х. Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает, что при соотношении "чистый долг/EBITDA" ниже 1,0x компания перечисляет акционерам 70-100% FCF. Таким образом, выплаты пройдут примерно посередине целевого диапазона.

Первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила, что потребительский спрос начинает носить спекулятивный характер и создает вторичные инфляционные риски. Ранее многие на рынке и в аналитическом сообществе говорили о существенном замедлении инфляции после мартовского пика, но, похоже, в ЦБ уже видят риски того, что высокие темпы роста цен сохранятся дольше прежних прогнозов. Соответственно, ставка регулятора может быть вновь повышена с более широким шагом. На этом фоне рубль постепенно возвращает себе инвестиционную привлекательность, что повышает вероятность дальнейшего укрепления, считает аналитик.

Goldman Sachs ожидает рост цен на нефть на 13,5% в ближайшие шесть месяцев. Согласно мнению аналитиков банка, спрос на нефть возрастет за ближайшее полугодие на 5,2 млн б/с и главную роль в этом сыграет вакцинация в Европе и США, которая высвободит накопившийся спрос на поездки. Все это будет происходить на фоне слабого доллара и резкого повышения спроса в мире, выходящим из ступора пандемии.

Далее на рынках может возрасти волатильность на фоне выступления президента США в Конгрессе. Байден собирается презентовать очередной план расходов на $1,8 трлн, направленный на борьбу с неравенством доходов. План предусматривает до $1 трлн инвестиций и до $800 млрд налоговых льгот в течение десяти лет. Таким образом, Конгресс будет параллельно рассматривать две программы расходов на ближайшее десятилетие общим объемом $4 трлн, для финансирования которых предлагается повысить корпоративные налоги и налоги на доходы от инвестиций.

Естественно, когда рынок слышит о повышении налогов, то это вызывает у него негативную реакцию. На этом фоне итог заседания ФРС может отойти на второй план, хотя председателю Федрезерва будет весьма сложно игнорировать инфляционные сигналы и сильную статистику по экономике, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, опасения по-прежнему вызывает рост доходностей гособлигаций США (1,64% по 10-летним UST), что угрожает ужесточением риторики ФРС по итогам апрельского заседания, хотя в целом от регулятора не ждут каких-либо сюрпризов.

Непродолжительное давление на нефтяные цены оказало более сильное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти. Однако рынок сумел быстро преодолеть этот негатив благодаря заявлению ОПЕК+ о том, что спрос на нефть в 2021 году останется сильным, а всплеск числа заражений COVID-19 в Индии не будет иметь долгосрочных последствий.

Оказать дальнейшее влияние на все активы способны итоги заседания ФРС (21:00 по Москве) и последующая пресс-конференция главы американского регулятора (21:30). Хотя от мероприятия не ждут каких-либо сюрпризов, намеки на ужесточение риторики ФРС способны оказать поддержку доллару, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций просел под давлением корпоративных новостей. Акции "Татнефти" упали после разочаровывающей рекомендации совета директоров по дивидендам за 2020 год в размере 22,24 руб. на акцию, тогда как на рынке в среднем ожидали дивиденды в диапазоне 25-31 руб.

Акции "Яндекса" (4807,2 рубля) после хорошего отчета пытаются вернуться к восходящему тренду и в среду превысили среднюю полосу Боллинджера дневного графика (4750 руб.), что дает неплохие шансы на развитие роста к 4990-5000 руб. (верхняя полоса Боллинджера и апрельские максимумы).

Нефть Brent превысила $67 за баррель после подтверждения планов ОПЕК+ по постепенному наращиванию нефтедобычи с мая. Рынок воспринял событие как сохранение веры нефтедобывающих стран в восстановление мировой экономики и спроса на "черное золото". Индексы МосБиржи и РТС опустились в район поддержек 3570 и 1500 пунктов.

Ближе к вечеру был опубликован проект резолюции Европарламента (не носящей обязательного характера), в котором предлагается отключить Россию от SWIFT и отказаться от поставок российских нефти и газа при усугублении ситуации вокруг Украины. Власти РФ ранее уже ни раз говорили о готовности к самым пессимистичным озвученным на данный момент сценариям, в связи с чем рынок и рубль пока не обращают значительного внимания на поступающие угрозы. Ситуация, однако, может измениться, если стороны перейдут от слов к действиям, считает Кожухова.

В среду в Азии преобладала умеренная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,5%) и США (индекс S&P 500 подрос на 0,03%) в ожидании итогов заседания ФРС.

Американский ЦБ, вероятно, подтвердит по итогам заседания 27-28 апреля, что намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Цены на нефть

Нефть к вечеру растет после того как страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $1,8 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $67,59 за баррель (+1,8% и +1,2% во вторник), июньская цена WTI - $64,24 за баррель (+2,1% и +1,7% накануне).

"Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад, об уровнях добычи на май, июнь и июль этого года", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В следующий раз встреча ОПЕК+ состоится 1 июня, альянс рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 0,09 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,2-0,45 млн), запасы бензина - на 0,092 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,05 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,34 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,24 млн).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже упали акции "ИК Русс-инвест" (-23,7%), "Объединенной вагонной компании" (-10%), ГДР Globaltrans (-5,3%), бумаги "Детского мира" (-4,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (-4,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-4,1%).

Чистая прибыль "Юнипро" (-0,8%) по РСБУ в I квартале снизилась до 3,7 млрд руб. против 4,7 млрд руб. годом ранее.

Лидерами роста выступили АДР HeadHunter (+9%), акции "Нижнекамскшины" (+4,9%), "Трубной металлургической компании" (+4,7%), банка "Санкт-Петербург" (+3,5%), ПАО "Куйбышевазот" (+3,3%), "ТГК-2" (+2,2% и +4,7% "префы").

ПАО "ТГК-2" в январе-марте 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 23% по сравнению с первым кварталом 2020 года - до 2,68 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 21,5% - до 15,9 млрд рублей.

"Иркутскэнерго" (+2,1%) в I квартале снизило чистую прибыль по РСБУ на 5,5% (до 4,676 млрд рублей), выручка упала почти в 4 раза (до 4,438 млрд рублей), следует из отчета компании.

"Русская аквакультура" (+0,7%) в I квартале увеличила выручку на 12% в годовом выражении (до 3,86 млрд рублей), сообщила компания. Объем вылова товарной рыбы увеличился на 26% (до 8,3 тыс. тонн), объем продаж вырос на 28% (до 7,8 тыс. тонн готовой продукции, включая рыбу и икру).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,537 млрд рублей (из них 14,955 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 11,48 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,946 млрд рублей - на обыкновенные акции "Татнефти").