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Цены на гречку с начала апреля выросли на 2,2%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на гречку ускорился на минувшей неделе, свидетельствуют данные Росстата.

За неделю с 20 по 26 апреля цена на гречневую крупу повысилась на 0,6% по сравнению с ростом на 0,5% неделей ранее. С начала апреля цены на гречку выросли на 2,2%, с начала года - на 4,4%.

Гречневая крупа остается лидером по росту цен среди наиболее популярных круп в РФ, следует из данных Росстата.

Так, цены на рис поднялись на 0,1% (как и неделей ранее). Пшено подорожало на 0,2% (на предыдущей неделе цена на него снизилась на 0,2%).

Росстат также сообщил, что рост цен на пшеничную муку три недели подряд составляет 0,1%, на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - 0,2%. В то же время рост цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки ускорился до 0,2% с 0,1% неделей ранее. Рост цен на макароны из пшеничной муки высшего сорта замедлился до 0,1% с 0,2% на предыдущей неделе.

Ранее в среду Минсельхоз сообщил, что готовит меры по сохранению стабильного уровня цен на крупы, в том числе и на гречку. В ведомстве также отметили, что в России производится достаточно круп.

Так министерство отреагировало на публикацию "Ведомостей" о том, что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение закупочных цен на крупы.

Росстат

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