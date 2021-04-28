Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз считает, что в России производится достаточно круп и, в частности, гречки, но при этом уже готовит меры по повышению уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы.

Так ведомство отреагировало на публикацию "Ведомостей" о том, что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение закупочных цен на крупы.

Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, сообщил Минсельхоз. Но, чтобы не допустить роста цен и повысить самообеспеченность внутреннего рынка, министерство планирует расширить посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности, считают в ведомстве.

"Ведомости" сообщили, что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. Представитель сети магазинов "Верный" сообщил изданию, что поставщики еще в феврале начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5-15% с марта и апреля. Он уточнил, что ритейлер еще не принял ни одно из этих предложений.

В крупнейший ритейлер в Восточной Сибири "Командор" также поступают предложения о повышении цены на гречку (на 10-15%), пшено и овсяные хлопья (на 3-5%). Представитель компании отметил, что на складах сети остаются запасы круп, закупленных по старым ценам, и сеть пока старается договариваться о снижении отпускных цен, поэтапном их повышении или ищет альтернативных поставщиков.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подтвердил изданию, что гречка подорожала на 10%, но добавил, что цены на другие крупы остаются стабильными. По его словам, заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам.

В 2020 году валовый сбор гречихи в России вырос на 13,6%, до 893 тысяч тонн. Кроме того, в прошлом году в России был получен рекордный урожай риса (1,14 млн тонн, +3,9% к 2019 году), второй в новейшей истории страны урожай пшеницы (85,9 млн тонн, +15,3%), отметил Минсельхоз.