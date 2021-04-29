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Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречки

Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречки
Фото: Frank Bienewald/LightRocket via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию выступил с инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы.

В настоящий момент эта мера прорабатывается, сообщила пресс-служба министерства.

Ограничение экспорта предложено ввести "в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен".

С ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры, отметил Минсельхоз.

В то же время текущие объемы производства крупяных культур в России позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой, подчеркнуло ведомство.

Кроме того, для дальнейшего повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильного уровня цен Минсельхоз планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.

Как сообщалось, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС оперативно представить в Минэкономразвития предложения по снижению экспорта гречихи в текущем году.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию прорабатывает вопрос о снижении объемов экспорта гречихи из РФ, соответствующее предложение уже внесено Минсельхозом, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.

По данным Союза экспортеров зерна, самым крупным покупателем российской гречихи в этом сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 21 апреля 2021 года) стал Китай - 26,2 тыс. тонн. На втором месте Латвия, куда было поставлено 14,3 тыс. тонн гречихи. Тройку лидеров замыкает Украина - 13,2 тыс. тонн. Кроме того, 9,8 тыс. тонн было поставлено в Литву, 8,5 тыс. тонн - в Японию.

В 2020 году РФ собрала 893 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году.

Минсельхоз РФ

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