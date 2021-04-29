"Турецкий поток" в 2020 году был загружен на 43%, "Голубой поток" - на 55%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Морской газопровод "Турецкий поток" в 2020 году, в первый год своей работы, был загружен примерно на 43% от проектной мощности, следует из отчетности "Газпрома".

"В отчетном году по газопроводу транспортировано 13,51 млрд куб. м природного газа. Помимо турецких потребителей, получающих газ по первой нитке, в течение 2020 г. по второй нитке газопровода российский газ также начали получать потребители Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии", - комментирует компания.

Поставки газа в Турцию по магистрали "Голубой поток" в 2020 году сократились до 8,76 млрд куб. м с 11,1 млрд куб. м в 2019 году.

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Он состоит из двух параллельных ниток общей пропускной способностью 31,5 млрд куб. м.

Газопровод "Голубой поток" заработал в 2003 году. Проектная мощность газопровода составляет 16 млрд куб. м газа в год.