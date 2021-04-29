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Airbus зафиксировала чистую прибыль в 362 млн евро в I квартале

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте 2021 года, сообщается в пресс-релизе компании. Таким образом корпорация вернулась на прибыльный уровень после убытка в 481 млн евро, зафиксированного годом ранее. Отмечается, что в значительной мере это произошло благодаря контролю расходов и реструктуризации операций.

Квартальная выручка Airbus уменьшилась на 2%, до 10,46 млрд евро. Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат увеличилась более чем вдвое - до 694 млн евро с 281 млн годом ранее.

В минувшем квартале Airbus поставила клиентам 125 коммерческих самолетов - на 3 самолета больше, чем годом ранее.

"Первый квартал показал, что кризис для нашей отрасли не завершен, и рыночная неопределенность сохраняется", - заявил главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

Компания подтвердила прогноз на 2021 год, согласно которому, ее скорректированная EBIT составит 2 млрд евро, а поставки самолетов останутся на уровне 2020 года (566 самолетов).

Акции Airbus прибавляют в цене 1,4% на торгах в четверг. За последний год их стоимость выросла на 74%.

Airbus

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