Глава Airbus заявил об угрозе выживанию компании в условиях пандемии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава европейского аэрокосмического концерна Airbus SE Гийом Фори предупредил об угрозе выживанию компании в условиях пандемии коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на письмо топ-менеджера.

"Мы теряем деньги с небывалой скоростью, что угрожает существованию нашей компании", - написал он сотрудникам Airbus.

Фори заявил о необходимости срочных действий для восстановления финансового равновесия компании. Как сообщает французская газета Le Figaro, Airbus перевел около 3 тыс. сотрудников во Франции на неполную рабочую неделю и может пойти на дополнительное сокращение штата.

Ранее в апреле Airbus сообщил, что сократит производство самолетов на треть на фоне ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавируса.

Компания планирует опубликовать в среду, 29 апреля, отчетность за первый квартал текущего года.

Акции Airbus в понедельник дешевеют на 2%. С начала года их стоимость упала на 61%.