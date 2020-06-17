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Airbus получил контракт ЕКА на разработку марсохода Sample Fetch Rover

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Компания Airbus Defence and Space выиграла новый контракт Европейского космического агентства (ЕКА) на разработку марсохода Sample Fetch Rover, сообщает пресс-служба корпорации.

Программа по возвращению образцов грунта с Марса проводится совместно НАСА и ЕКА.

Марсоход НАСА Perseverance будет собирать образцы почвы и горных пород планеты и оставлять их на ее поверхности в небольших металлических пробирках. В 2026 году будет запущен марсоход для их сбора.

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В 2028 году ровер будет в течение полугода собирать образцы, на скорости в среднем 200 метров в день. Пробирки - их будет 36 - поместят в аппарат Mars Ascent, который выведет их на орбиту Марса. Разработанный ЕКА космический корабль Earth Return Orbiter будет собирать образцы с орбиты Марса и возвращать их на Землю.

Рабочая группа во главе с Airbus уже разработала сложные алгоритмы определения местоположения пробирок на марсианской поверхности. Сейчас команда работает над специальным роботизированным манипулятором с захватным блоком.

Как отмечается в пресс-релизе, в отличие от шестиколесного вездехода ExoMars Rosalind Franklin, у Sample Fetch Rover будет только четыре колеса. Такая конструкция позволит сделать марсоход легче и позволит передвигаться быстрее, чем ExoMars, не допуская "застревания" на поверхности.

Airbus НАСА ЕКА

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