Иск Nord Stream 2 к ЕС в рамках ДЭХ не будут рассматривать формально до рассмотрения по существу

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Арбитраж по иску Nord Stream 2 к ЕС в рамках Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) не стал рассматривать иск формально до рассмотрения дела по существу.

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG 26 сентября 2019 года направила в адрес Европейской комиссии уведомление об инициировании арбитражного разбирательства арбитражным трибуналом ad hoc по правилам UNCITRAL против ЕС в рамках Договора к Энергетической хартии.

"По мнению Nord Stream 2 AG, ЕС, приняв поправки к Третьей газовой директиве ЕС, которые носят дискриминационный характер, нарушил свои обязательства, закрепленные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии", - отмечал"Газпром" в своей отчетности.

В феврале 2020 года был сформирован арбитражный трибунал, который будет рассматривать спор (место арбитража - Торонто, Канада). 3 июля 2020 года Nord Stream 2 AG направила в адрес арбитражного трибунала заявление по существу разбирательства, в ответ на которое ЕС представил свое заявление от 15 сентября 2020 года, содержащее возражения относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор и просьбу о бифуркации (рассмотрение иска по формальным обстоятельствам прежде его рассмотрения по существу - ИФ). 16 октября 2020 года Nord Stream 2 AG направила ответ на заявление ЕС от 15 сентября 2020 года.

"8 декабря 2020 года состоялись слушания по вопросу о бифуркации - решением арбитражного трибунала от 31 декабря 2020 года просьба ЕС о бифуркации была отклонена", - сообщал "Газпром" в новом отчете по МСФО.

"Мы не даем комментариев относительно продолжающихся судебных процессов", - заявили в Nord Stream 2 AG.

Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе на Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода.