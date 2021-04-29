Путин выразил надежду преодолеть сложности вокруг "Северного потока 2"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сложности вокруг "Северного потока 2" будут преодолены. Об этом он рассказал на встрече с французскими бизнесменами. Французская Engie является партнером проекта "Северный поток 2".

По словам российского лидер, вокруг проекта много политических спекуляций. Путин подчеркнул, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой. По его мнению, вокруг газопровода много разговоров, связанных "прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке".

"Существуют различные политические силы, считающие, что электричество берется прямо из розетки, а как оно туда попадает, никто не пытается подумать. Был такой писатель-классик Салтыков-Щедрин. У него был персонаж - генерал, который оказался в лесу, и он посылал своего денщика за булочками, потому что считал, что круассаны и булочки растут на деревья. Вот, по-моему, некоторые политические силы считают, что также электричество берется просто из розетки", - прокомментировал он.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода.

Ранее трубоукладчик "Академик Черский" приступил к строительству "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.