Выручка McDonald's в I квартале превзошла допандемийный уровень

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, в первом квартале увеличила чистую прибыль в полтора раза, при этом выручка и сопоставимые продажи превзошли показатели за тот же период допандемийного 2019 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $1,537 млрд, или $2,05 в расчете на акцию, по сравнению с $1,01 млрд, или $1,47 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль повысилась до $1,92 на акцию с $1,47.

Выручка выросла на 8,7% - до $5,125 млрд против $4,714 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 5%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,81 на акцию при выручке в $5,036 млрд.

Сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в мире в минувшем квартале увеличились на 7,5%, при этом в США они подскочили на 13,6%.

Прогноз для мировых продаж составлял 4,9%.

"Наши глобальные сопоставимые продажи и выручка за первый квартал 2021 года превысили уровень первого квартала 2019 года несмотря на то, что во многих частях мира идет новая волна пандемии и есть ограничения на работу ресторанов", - сказал главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински, слова которого приводятся в сообщении.

Котировки акций компании снижаются на 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг. Рыночная стоимость McDonald's с начала текущего года выросла на 8,3% (до $175 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 10,5% за этот период.