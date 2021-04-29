Рестораны в 2020 году нарастили долю доставки в выручке на 44%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Доля доставки в общем объеме выручки предприятий общественного питания в России в 2020 году увеличилась в среднем на 44%. Об этом говорят результаты исследования KPMG в РФ и СНГ и Федерации рестораторов и отельеров.

Онлайн-опрос представителей ресторанного бизнеса проводился в феврале-марте 2021 года, в нем приняли участие более 150 ресторанных сетей и независимых ресторанов.

Исследование показало, что для большинства заведений доставка является дополнительным каналом продаж, который не мешает основному бизнесу ресторана. Две трети респондентов отметили, что введение доставки позволило им увеличить количество клиентов и заказов, а также поднять выручку. Более чем у половины рестораторов прирост по каждому из этих показателей составил до 10%. Прибыль заведений благодаря подключению доставки росла менее интенсивно, чем выручка: у 57% участников рынка рост составил до 5%. Однако среди участников исследования были и те, у кого этот показатель вырос более чем на 20%.

В целом большинство ресторанов в РФ по итогам 2020 года не смогли выйти на уровень продаж 2019 года. По данным опроса, в среднем падение их выручки составило 35,3%. Однако ряду заведений, прежде всего изначально ориентированных на доставку или сумевших быстро настроить этот процесс, удалось нарастить продажи: рост выручки таких игроков рынка в среднем составил 19%.

Благодаря доставке многие заведения смогли продолжить работу даже в период самоизоляции, сохранить персонал, удержать старых и привлечь новых клиентов, отмечается в сообщении.

"Рестораторы не планируют прекращать оказывать услуги по доставке, поэтому в ближайшие годы этот сегмент, безусловно, ждет развитие как с точки зрения географии, так и с точки зрения технологий. Это, ожидаемо, приведет к еще большему увеличению его доли на рынке общественного питания", - сказала директор группы рыночных исследований KPMG Ксения Суркова (ее слова приводятся в сообщении).

По данным проведенного исследования, 44% представителей отрасли планируют наращивать присутствие в онлайне и развивать новые форматы, в том числе услуги по доставке, реализацию продукции на вынос, поставку готовой продукции и полуфабрикатов высокой готовности в ритейл, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По данным Росстата, российский ресторанный рынок по итогам прошлого года упал на 20,7% (до 1,35 трлн рублей). Самыми неудачными месяцами для отрасли оказались апрель и май (в них было зафиксировано падение на 52,6% и на 52,9% соответственно), когда в условиях локдауна предприятия общепита могли работать только для обслуживания заказов навынос и доставки.