Владелец KFC и Pizza Hut в I квартале увеличил чистую прибыль в 4 раза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов Yum! Brands Inc, которому принадлежат бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell, в первом квартале увеличил чистую прибыль почти в четыре раза на фоне общего восстановления экономики.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте повысилась до $326 млн, или $1,07 в расчете на акцию, по сравнению с $83 млн, или $0,27 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 18% и достигла $1,49 млрд против $1,26 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $0,87 на акцию при выручке в $1,45 млрд.

Количество ресторанов компании выросло за последние три месяца на 1%.

Сопоставимые продажи Yum! Brands в минувшем квартале увеличились на 9%. В том числе реализация в ресторанах мексиканской кухни Taco Bell выросла на 9%, в сети ресторанов быстрого питания KFC - на 8%, в сети пиццерий Pizza Hut - на 12%. У Habit Burger Grill они подскочили на 13%.

Эксперты ожидали повышения сопоставимых продаж компании на 8,3%.

Котировки акций Yum! повышаются в ходе торгов в среду на 1,5%. С начала текущего года капитализация компании выросла на 7,2% (до $34,5 млрд). Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период увеличился на 11,5%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат около 50 тыс. ресторанов более чем в 150 странах.

Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне. В частности, KFC работает в 135 государствах, в том числе в России, сеть состоит из более чем 23 тыс. ресторанов.