Индексы S&P 500 и Nasdaq поднялись до рекордного уровня на статданных

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США в четверг повышаются после публикации порции статданных, при этом S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов поднялись до рекордных отметок.

К 16:45 по московскому времени S&P 500 вырос на 0,71% до 4212,54 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,73% и составил 14153,24 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на0,38% и составил 33950,29 пункта.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, о чем свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. При этом аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,1%, сообщает Trading Economics. ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тысяч - до 553 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 566 тысяч, а не 547 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 549 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Помимо этого, президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Инвесторы в четверг также оценивают очередную порцию финансовых отчетов американских компаний.

Facebook Inc. увеличила чистую прибыль в первом квартале 2021 года на 94%, выручку - на 48%, благодаря существенному скачку доходов от рекламы. Акции Facebook подскочили в цене на 6,2% на торгах в четверг.

Apple Inc. увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем в два раза, выручку - на 54%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Котировки бумаг Apple повышаются на 1,2%.

Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила выручку во втором финансовом квартале примерно в 1,5 раза, при этом показатель оказался выше прогнозов рынка. Стоимость акций компании увеличивается на 5,6%.

Чистый убыток круизного оператора Royal Caribbean Group в первом квартале уменьшился до $1,13 млрд, или $4,66 на акцию, с $1,44 млрд, или $6,91 на акцию. Скорректированный убыток в расчете на акцию составила $4,44. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне $4,61 в расчете на акцию. Компания получила уведомление от Центров по контролю за заболеваниями США (CDC) о возможном возобновлении круизов в США этим летом. Акции Royal Caribbean прибавляют в цене 1,9%.

Сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. в первом квартале сократила чистую прибыль до $117,8 млн, или $3 на акцию, со $121,6 млн, или $3,07 на акцию, годом ранее. Выручка выросла до $983,7 млн с $873,1 млн. Аналитики ожидали чистую прибыль в расчете на акцию на уровне $2,94 при выручке в $985 млн. Котировки акций Domino's снижаются на 1,6%.