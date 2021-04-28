ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

В заявлении, опубликованном ФРС по итогам заседания, говорится, что пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире.

"Благодаря прогрессу в вакцинации и мощным стимулам индикаторы экономической активности и занятости усилились. Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми, но демонстрируют улучшение, - отмечают в Федрезерве. - Инфляция усилилась, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению Федрезерва, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

ФРС подтвердила, что готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для поддержки экономики США "в это сложное время", содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%", - отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости, а инфляция не достигнет 2% и не окажется на пути к тому, чтобы некоторое время быть умеренно выше 2%".

Программа выкупа активов, которую реализует Федрезерв, обеспечивает ровное функционирование рынков и содействует сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу, отмечают в ЦБ.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об эпидемиологической ситуации, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Все одиннадцать голосующих членов FOMC поддержали решения, принятые на апрельском заседании.

Dow Jones Industrial Average теряет 0,4% после публикации итогов заседания ФРС в среду, S&P 500 стабилен, Nasdaq опустился на 0,1%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2111 по сравнению с $1,2092 на закрытие предыдущей сессии, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 2 базисных пункта - до 1,64%.