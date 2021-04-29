Qualcomm увеличила выручку во II финквартале на 52%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила выручку во втором финансовом квартале на 52%. Этот показатель оказался выше прогнозов рынка.

Выручка Qualcomm выросла на 52% год к году, до $7,935 млрд с $5,216 млрд.

Чистая прибыль компании по итогам финансового квартала, завершившегося 28 марта, составила $1,76 млрд, или $1,53 в расчете на акцию, по сравнению с $468 млн, или $0,41 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,90 на акцию по сравнению с $0,88 на акцию годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,67 на акцию, выручку - в $7,62 млрд. Сама Qualcomm ожидала прибыль в $1,55-1,75 на акцию при выручке в $7,2-8 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое производит, в частности, чипы 5G, увеличилась на 53%, до $4,07 млрд. Продажи чипов для антенн мобильных устройств выросли на 39%, до $903 млн.

"Что касается перспектив на будущее, Qualcomm имеет хорошие позиции для дальнейшего роста, и мы по-прежнему уверены в нашей способности использовать все имеющиеся у нас возможности", - заявил главный исполнительный директор компании Стив Молленкопф.

Согласно прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов в третьем финансовом квартале составит $1,55-1,75 на акцию, выручка - $7,1-7,9 млрд. Аналитики оценивают прибыль в $1,52 на акцию при выручке в $7,12 млрд.

Котировки акций Qualcomm подскочили на 5,2% в ходе дополнительных торгов в среду. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 10,4% и составляет сейчас около $156,8 млрд.



Предприятия по выпуску чипов столкнулись с резким сокращением заказов со стороны автопроизводителей на пике пандемии коронавируса в прошлом году и быстро переключили мощности на выпуск микросхем для отраслей, в которых отмечался мощный рост. Тем временем автомобильный сектор, начавший быстро восстанавливаться, столкнулся с нехваткой полупроводниковых компонентов. Из-за этого, в частности, приостанавливали свое производство заводы General Motors и Ford Motor.