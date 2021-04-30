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Нефть Brent подешевела до $68,17 за баррель

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после достижения шестинедельных максимумов днем ранее на фоне слабых экономических данных из Китая и сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с пандемией коронавируса в ведущих странах мира.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени в пятницу составляет $68,17 за баррель, что на $0,39 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,29 (1,9%) - до $68,56 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,53 за баррель, что на $0,48 (0,74%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $1,15 (1,8%) - до $65,01 за баррель.

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Оба контракта накануне достигли максимальных уровней закрытия с 15 марта.

Росту цен в четверг способствовали признаки усиления спроса на нефть в Китае, странах Европы и США. Некоторую поддержку рынку также оказали статданные из США, которые указали на уверенное восстановление экономики. ВВП США в первом квартале 2021 года увеличился на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США, опубликованные в четверг.

"Более слабые, чем ожидалось, данные индекса деловой активности (PMI) производственного сектора Китая негативно сказались на настроениях", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platt.

По словам Янг, возобновившийся рост числа заражений коронавирусом на ключевых рынках, особенно в Индии, также заставляет инвесторов проявлять осторожность. В Индии, которая является третьим крупнейшим импортером нефти, 28 апреля было зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 379 308, по данным американского университета Джонса Хопкинса.

Давление на рынок также оказывают опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в других странах, включая Японию и Бразилию, говорят аналитики ANZ, отмечая возможное ухудшение спроса в обеих странах на фоне вспышки заболеваемости и новых ограничений.

нефть

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