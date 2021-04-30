Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,1%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативной динамики внешних площадок и выпускающей пар нефти; индекс РТС за минуту торгов просел на 0,1%, индекс МосБиржи не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3571,2 пункта (без изменений), индекс РТС - 1508,76 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 74,61 рубля (-0,03 рубля), доходность 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,638% годовых (-0,1%).

Подешевели расписки Ozon (-1,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "МТС" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: китайская статистика за апрель оказалась хуже ожиданий, промышленные металлы торгуются разнонаправленно, нефть незначительно дешевеет на фоне продолжающегося кризиса заболеваемости COVID-19 в Индии. Азиатские рынки просели на опасениях, что восстановление региональной экономики может остановиться из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

На рынке акций РФ перед длинными выходными и полурабочими днями часть инвесторов предпочтет сократить свои риски. Из корпоративных событий интерес представляет отчетность по МСФО от "Московской Биржи" и "Ленэнерго". Из внешних событий стоит обратить внимание на первые оценки ВВП по странам еврозоны. Впрочем, более сильное влияние на динамику рынков может оказать статистика по инфляции в еврозоне. Ожидается рост показателя до 1,6% в апреле, но нельзя исключать сюрпризов. Более сильная инфляция может спровоцировать укрепление евро. Затем уже в США выйдет статистика цен личного потребления, которая также может показать усиление инфляции.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, опубликованные с утра данные по деловой активности в секторе промышленности и услуг КНР в апреле показали замедление ее роста, что несколько обеспокоило инвесторов. Тем не менее оба индекса остаются выше отметки 50 пунктов.

Индекс МосБиржи остается выше средней полосы Боллинджера дневного графика (3555 пунктов), а долларовый индекс РТС удерживает отметку 1500 пунктов, что указывает на сохранение неплохих шансов возвращения к повышению. Накануне Европарламент принял резолюцию по отключению России от SWIFT в случае вторжения в Украину, а значит, пока что данная санкционная угроза в полной мере не реализовывается. В остальном в течение пятницы инвесторы будут реагировать на поступающие макроэкономические данные и квартальные отчетности. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3540-3640 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,7%, на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 (+0,7%) обновил максимум, превысив 4210 пунктов.

ВВП США в I квартале вырос на 6,4% в годовом выражении после роста на 4,3% в IV квартале 2020 года. Результат оказался в рамках среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста от 6,1% до 6,7%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. - до 553 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 51,1 пункта, при прогнозах снижения до 51,6-51,7 пункта с мартовских 51,9 пункта. PMI сферы услуг и строительства в апреле снизился до 54,9 пункта по сравнению с 56,3 пункта в предыдущий месяц.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются после достижения 6-недельных максимумов днем ранее на фоне слабых экономических данных из Китая и сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с пандемией коронавируса в ведущих странах мира; цена нефти Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,22 за баррель (-0,5% и +1,9% в четверг), июньская цена WTI - $64,61 за баррель (-0,6% и +1,8% накануне).

Росту цен в четверг способствовали признаки усиления спроса на нефть в Китае, странах Европы и США. Некоторую поддержку рынку также оказали статданные о ВВП США, указавшие на уверенное восстановление экономики.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии, Японии и Бразилии.