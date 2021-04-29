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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
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Индия с 1 мая начнет прививать граждан вакциной "Спутник V"

Индия с 1 мая начнет прививать граждан вакциной "Спутник V"
Фото: Sudipta Das/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Индия в ближайшие дни начнет прививать граждан российской вакциной от коронавируса "Спутник V", заявил посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма.

Использовать российскую вакцину в Индии начнут 1 мая, власти страны рассчитывают, что "это внесет большой вклад" в иммунизацию населения, сказал Варма на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что производство "Спутника V" будет организовано в три этапа: на первом в страну будут поставляться готовые вакцины, на втором - оптом для расфасовки, и на третьем вакцину будут производить индийские компании.

По словам посла, планируемое количество производимой вакцины - 850 млн доз в год, однако оно может быть и увеличено.

Дипломат также выразил уверенность, что "Спутник V" должен быть эффективен против "индийского" штамма коронавируса. "Мы уверены в этом. Институт Гамалеи разъяснил, что вакцина "Спутник V" способна справиться с мутациями, которые регистрируются в Индии", - сказал Варма, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В миреВ Индии одобрили экстренное применение вакцины "Спутник V"Читать подробнее

Кроме того, индийский посол сообщил, что Индия рассчитывает получить из России 150-200 тысяч доз "Спутника V" уже в ближайшее время, в начале мая.

Он добавил, что к концу мая количество доз "Спутника" в стране уже достигнет 3 млн. "Это существенное число", - отметил Варма.

Варма также рассказал, что Индия изучает возможность вакцинации граждан комбинацией вакцин AstraZeneca и "Спутник V".

"Мы в курсе переговоров РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций - ИФ) с индийским регулятором о комбинировании вакцин - первая доза вакцины AstraZeneca, а второй может быть "Спутник V". Такая комбинация обсуждается, она пока не одобрена, но если она станет возможной, это будет дополнительной возможностью для Индии", - отметил дипломат.

Ситуация с коронавирусом в Индии

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой, а кто-то вынужден лежать на самодельных спальных местах.

Ранее в этом году сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Бала Венкатеш Варма Индия Коронавирус Спутник V

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