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"Аэрофлот" в I квартале нарастил чистый убыток по РСБУ на 54%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" в I квартале 2021 года нарастило чистый убыток по РСБУ на 54% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 24,9 млрд руб., сообщила компания.

Выручка упала на 42%, до 58,9 млрд руб. Положительное влияние на выручку оказало продолжение восстановления международных рейсов и расширение полетов на внутренних линиях, сообщили в пресс-службе компании. При этом заметно выросла выручка от грузовых перевозок - на 50% год к году.

Себестоимость продаж "Аэрофлота" уменьшилась на 33%, до 82,3 млрд руб. Негативное влияние на показатель оказала динамика валютного курса, отметили в компании, это привело к потерям более 4 млрд руб.

"Контроль расходов по мере восстановления перевозок позволил снизить переменные затраты, зависящие от объема деятельности, в частности, снизились расходы на наземное обслуживание на 54,9%, а также на питание пассажиров на борту на 58%, - сказано в сообщении перевозчика. - Расходы на лизинг воздушных судов остались на уровне 2020 года вследствие роста курса доллара США".

Краткосрочные заемные средства "Аэрофлота" на конец квартала были на уровне 27 млрд руб. против 25,5 млрд руб. на конец прошлого года, долгосрочные - 51,7 млрд против 53,2 млрд руб. Таким образом, суммарно объем займов компании за отчетный период не изменился, составив 78,7 млрд руб.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. Входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% - у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот

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