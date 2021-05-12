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Крупнейший туроператор Европы увеличил полугодовой убыток на 71,2%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Германская TUI Group, крупнейший туроператор Европы, зафиксировала рост чистого убытка на 71,2% в первом полугодии 2021 финансового года. Показатель составил 1,47 млрд евро убытка против 861,4 млн евро годом ранее.

Выручка компании упала на 89,2%, до 716,3 млн евро с 6,64 млрд евро годом ранее. Это объясняется масштабными ограничениями на поездки, введенными в связи с пандемией коронавируса.

Убыток TUI до налоговых и процентных выплат (EBIT) (этот индикатор компания считает наиболее показательным) увеличился на 64,7%, до 1,31 млрд евро с 794,8 млн евро. Без учета изменений валютных курсов рост показателя составил 66,5%.

В то же время компания отмечает сохранение высокого спроса на туры эти летом, несмотря на падение объема бронирований на 69% относительного того же периода прошлого года.

Порядка 2,6 млн клиентов TUI уже забронировали туры на летний сезон 2021 года, при этом средняя цена выросла на 22% по сравнению с летом 2019 года.

Бронирования на лето 2022 года также показывают хорошую тенденцию.

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Мумбаи, Индия
Хроника 27 января 2020 года – 12 мая 2021 годаЭкономический кризис
TUI Group Германия коронавирус

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