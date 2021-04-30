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"Роснефть" предложила сохранить вознаграждения членам СД на уровне прошлого года

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Вознаграждения некоторым членам совета директоров "Роснефти" предлагается сохранить на уровне прошлого года.

Согласно проекту решения годового собрания акционеров, Герхарду Шредеру может быть выплачено $600 тыс., Хамаду Рашиду Аль Моханнади - $530 тыс., Файзалу Алсуваиди - $560 тыс., Маттиасу Варнигу - $580 тыс., Олегу Вьюгину - $560 тыс., Ханс-Йоргу Рудлоффу - $580 тыс.

Членам совета директоров "Роснефти", являющимся государственными служащими (Максиму Орешкину, Александру Новаку), председателю правления НК Игорю Сечину, главе BP Бернарду Луни и экс-руководителю BP Роберту Дадли вознаграждения за выполнение обязанностей членов СД в 2020 году не указаны.

Роснефть

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