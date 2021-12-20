Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СМИ сообщили о вероятном переходе золотого месторождения в Армении к российской компании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Британская Lydian Inernational намерена продать Амулсарское месторождение, второе по величине месторождение золота в Армении после Зодского, российской компании, сообщает Клуб экономических журналистов республики. Кто станет покупателем, в публикации не говорится.

"В результате сделки с российской компанией правительство Армении получит 20% акций. Этой долей, по всей вероятности, будет управлять Фонд государственных интересов Армении, принадлежащий правительству страны", - сообщил клуб.

Правительство Армении и Lydian эту информацию пока не комментировали.

Lydian International основана в Великобритании в 2005 году, является единственным акционером армянского ЗАО "Геотим", которое получило поисково-оценочную лицензию на Амулсар в 2006 году. Основными акционерами Lydian являются IFC, Европейский банк реконструкции и развития и Newmont Mining Corporation.

Разработка Амулсарского месторождения приостановлена из-за протестов экоактивистов.

В сентябре 2021 года по аналогичной схеме была совершена сделка по продаже 60% акций крупнейшего в Армении промышленного предприятия - Зангезурского медно-молибденового комбината - компании GeoProMining Романа Троценко, которая затем передала правительству страны четверть этого пакета (15%).

Lydian International Армения Амулсар Великобритания Геотим ЕБРР IFC GeoProMining Роман Троценко

Новости по теме

Новости

ФАС по просьбе "Роснефти" проверит рост цен на энергорынке

В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Суд установил факты получения взятки экс-чиновницей по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Суд начал оглашение приговора по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,2% под давлением внешнего негатива

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,2% под давлением внешнего негатива

Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы благодаря спецслужбам РФ

Что произошло за день: воскресенье, 19 декабря

Сбой в работе информресурсов ГИБДД устранен

Сбой в работе информресурсов ГИБДД устранен

Работа на горящей шахте в Кузбассе приостановлена

Все горняки выведены на поверхность из горящей шахты в Кузбассе

Все горняки выведены на поверхность из горящей шахты в Кузбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });