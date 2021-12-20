СМИ сообщили о вероятном переходе золотого месторождения в Армении к российской компании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Британская Lydian Inernational намерена продать Амулсарское месторождение, второе по величине месторождение золота в Армении после Зодского, российской компании, сообщает Клуб экономических журналистов республики. Кто станет покупателем, в публикации не говорится.

"В результате сделки с российской компанией правительство Армении получит 20% акций. Этой долей, по всей вероятности, будет управлять Фонд государственных интересов Армении, принадлежащий правительству страны", - сообщил клуб.

Правительство Армении и Lydian эту информацию пока не комментировали.

Lydian International основана в Великобритании в 2005 году, является единственным акционером армянского ЗАО "Геотим", которое получило поисково-оценочную лицензию на Амулсар в 2006 году. Основными акционерами Lydian являются IFC, Европейский банк реконструкции и развития и Newmont Mining Corporation.

Разработка Амулсарского месторождения приостановлена из-за протестов экоактивистов.

В сентябре 2021 года по аналогичной схеме была совершена сделка по продаже 60% акций крупнейшего в Армении промышленного предприятия - Зангезурского медно-молибденового комбината - компании GeoProMining Романа Троценко, которая затем передала правительству страны четверть этого пакета (15%).